الجرندي يحث السفير الصيني على توريد البضائع التونسية و تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في تونس

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استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الإثنين 21 فيفري 2022، ZHANG Jianguo ، سفير جمهورية الصّين الشّعبيّة بتونس. وكان اللّقاء مُناسبة نوّه فيها الوزير بمستوى العلاقات التّونسيّة الصّينيّة، مؤكّدا حرص بلادنا على مزيد تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.كما أشاد الوزير بالدّعم الهام الذي قدّمته الصّين لتونس في اطار معاضدة جهودها لمكافحة فيروس كورونا وكذلك تمويل وانجاز مشاريع تنموية ببلادنا على غرار الاكاديميّة الدّبلوماسية والمركز الشّبابي والرّياضي ببن عروس والمستشفى الجامعي بصفاقس.وحث عثمان الجرندي السفير الصيني على تشجيع الشّركات الصّينية على الاستثمار في بلادنا وتوريد البضائع التونسية بما يُسهم في تحقيق التّوزان في المُبادلات التّجارية وخلق مواطن الشّغل.من جهته، عبّر سفير الصّين بتونس عن ارتياح بلاده للمستوى الذّي بلغته العلاقات الثّنائيّة على كافة الأصعدة، وتطلّعها لمزيد تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.كما أكّد على مواصلة بلاده دعم تونس في إطار مكافحة جائحة كورونا عبر تخصيص هبة جديدة تُقدّر بمليون وخمسمائة ألف جرعة من اللّقاحات، سيتمّ تسليمها يوم الثلاثاء 22 فيفري الجاري، إضافة إلى توفير عدد من آلات التنفّس الاصطناعي والاوكسيجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، مفيدا بأنّ هذه المُساعدات تتنزّل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتّعاون العريقة القائمة بين البلدين.