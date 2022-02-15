إنعقاد الجلسة الأولى للجنة القيادة الوطنية لمشروع" JEUN-ESS"

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عقدت لجنة القيادة الوطنية لمشروع "النهوض بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل اللائق للشباب "JEUN-ESS" الذي يتم تنفيذه من طرف مكتب منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتخطيط وبدعم مالي من الإتحاد الأوروبي اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بمقر الوزارة.وخصصت الجلسة لعرض محتوى البرنامج ومدى التقدم في تنفيذه وخطة العمل بالنسبة للسنة الجارية 2022.ويهدف هذا البرنامج الممول بهبة من الإتحاد الأوروبي تناهز 30 مليون دينار إلى إحداث مشاريع جديدة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ودعم مشاريع قائمة بهدف مزيد تطويرها وإحداث مواطن شغل لائقة لفائدة الشباب إلى جانب تطوير ظروف العمل للناشطين في القطاع الغير منظم من خلال إدماجهم في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.وأشرف بالقاسم عياد، رئيس الهيئة العامة للتنمية الجهوية والقطاعية على أشغال الجلسة التي حضرها ممثلون عن الإتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية وممثلو الوزارات المتدخلة في البرنامج، فضلا عن ممثلي المنظمات الوطنية.