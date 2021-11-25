برهان بسيس: ثمة ناس كانو يستناو في الامارات بش تستثمر في تونس بعد 25 جويلية فاستثمرت في تركيا ب10 مليار دولار

قال الخميس 25 نوفمبر الاعلامي برهان بسيس كرونيكور ال RAF MAG على اذاعة الديوان, ان العالم يسير بالواقعية والبراغماتية والمصالح المتبادلة بين الدول وليس الشعارات والشعر والغوغائية والمظاهرات والصياح والعياط.
واشار بسيس في هذا السياق الي زيارة الشيخ محمد بن زايد الي تركيا والاعلان عن الاستثمار في تركيا بقيمة 10 مليار دولار وفق قاعدة لا اصدقاء دائمين ولا اعداء دائمين بل مصالح دائمة.
وصرح بسيس بانه" بعد 25 جويلية ثمة ناس كانو يستناو في الامارات بش تستثمر في تونس فاستثمرت في تركيا رغم الخلافات الاستراتيجية التي كانت بينهما خاصة خلال الحصار الاماراتي السعودي على قطر" معتبرا ان هذا درس للطبقة السياسية التونسية التي قامت بمعادات جميع الدول تقريبا.
واشار بسيس في هذا السياق الي زيارة الشيخ محمد بن زايد الي تركيا والاعلان عن الاستثمار في تركيا بقيمة 10 مليار دولار وفق قاعدة لا اصدقاء دائمين ولا اعداء دائمين بل مصالح دائمة.
وصرح بسيس بانه" بعد 25 جويلية ثمة ناس كانو يستناو في الامارات بش تستثمر في تونس فاستثمرت في تركيا رغم الخلافات الاستراتيجية التي كانت بينهما خاصة خلال الحصار الاماراتي السعودي على قطر" معتبرا ان هذا درس للطبقة السياسية التونسية التي قامت بمعادات جميع الدول تقريبا.
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