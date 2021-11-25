برهان بسيس: ثمة ناس كانو يستناو في الامارات بش تستثمر في تونس بعد 25 جويلية فاستثمرت في تركيا ب10 مليار دولار

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 10:50قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال الخميس 25 نوفمبر الاعلامي برهان بسيس كرونيكور ال RAF MAG على اذاعة الديوان, ان العالم يسير بالواقعية والبراغماتية والمصالح المتبادلة بين الدول وليس الشعارات والشعر والغوغائية والمظاهرات والصياح والعياط.


واشار بسيس في هذا السياق الي زيارة الشيخ محمد بن زايد الي تركيا والاعلان عن الاستثمار في تركيا بقيمة 10 مليار دولار وفق قاعدة لا اصدقاء دائمين ولا اعداء دائمين بل مصالح دائمة.

وصرح بسيس بانه" بعد 25 جويلية ثمة ناس كانو يستناو في الامارات بش تستثمر في تونس فاستثمرت في تركيا رغم الخلافات الاستراتيجية التي كانت بينهما خاصة خلال الحصار الاماراتي السعودي على قطر" معتبرا ان هذا درس للطبقة السياسية التونسية التي قامت بمعادات جميع الدول تقريبا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236769

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 25 Novembre 2021 à 11h 53m |           
و هل من عاقل يعتقد أنهم سينفعون و لو مسلما واحدا على وجه البسيطة ؟!
العار على العميل الذي باع البلاد لبني جهلان و استعملوه للقيام بالانقلاب بعدما استعصت عليهم جميع السبل.

و الشرف و المجد للأحرار الذين يقفون ضد الانقلاب



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