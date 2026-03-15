مباريات ودية: انتصارات وتعادلات في إطار تحضيرات أندية كرة القدم لبقية الموسم

فوز الملعب التونسي على النادي القربي





مستقبل قابس يتفوق على اتحاد تطاوين



تعادل سلبي بين مستقبل المرسى ونادي حمام الأنف



تعادل سلبي بين النادي البنزرتي والأولمبي الباجي



شهدت ملاعب كرة القدم، الأحد، سلسلة من المباريات الودية التي خاضتها عدة أندية في إطار استعداداتها للاستحقاقات المقبلة، سواء في بطولة الرابطة المحترفة أو في منافسات كأس تونس.حقق الملعب التونسي فوزًا وديًا على حساب النادي القربي بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه مركب الهادي النيفر بباردو.وجاء هدف المباراة بإمضاء يوسف السعفي.ويستعد الملعب التونسي لمواجهة مضيفه مستقبل سليمان ضمن الدور السادس عشر لكأس تونس، فيما يحل النادي القربي ضيفًا على الترجي الجرجيسي في الدور ذاته.ويحتل الملعب التونسي المركز الرابع في بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 42 نقطة، بينما يأتي النادي القربي في المركز الثامن ضمن المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية برصيد 24 نقطة.فاز مستقبل قابس على اتحاد تطاوين بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على الملعب الأولمبي بقابس، وسجل هدف اللقاء أسامة النفاتي في الدقيقة 77.ويعاني مستقبل قابس في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، وسيواجه مضيفه نجم المتلوي في الدور السادس عشر لكأس تونس.أما اتحاد تطاوين، فيحتل المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى للرابطة المحترفة الثانية برصيد 38 نقطة.انتهت المواجهة الودية بين مستقبل المرسى ونادي حمام الأنف بالتعادل دون أهداف في اللقاء الذي جرى بملعب عبد العزيز الشتيوي.ويتحول مستقبل المرسى في الدور السادس عشر لكأس تونس إلى ملعب 15 أكتوبر لملاقاة النادي البنزرتي.ويحتل مستقبل المرسى المركز الحادي عشر في الرابطة المحترفة الأولى برصيد 25 نقطة، في حين يأتي نادي حمام الأنف في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى للرابطة المحترفة الثانية برصيد 37 نقطة.حسم التعادل السلبي المباراة الودية التي جمعت النادي البنزرتي والأولمبي الباجي على ملعب 15 أكتوبر ببنزرت.وسيخوض الفريقان منافسات الدور السادس عشر لكأس تونس، حيث يستضيف النادي البنزرتي فريق مستقبل المرسى، بينما يواجه الأولمبي الباجي مضيفه ملعب مرناق.وفي ترتيب البطولة، يحتل النادي البنزرتي المركز الثامن برصيد 28 نقطة، مقابل المركز الثالث عشر للأولمبي الباجي برصيد 22 نقطة.