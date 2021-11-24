أسامة الملولي من أمام المحكمة: 'ليشهد العالم...لسنا بلصوص و لسنا متحيلين و لسنا مبيضي أموال

قال الأربعاء 24 نوفمبر، البطل الأولمبي أسامة الملولي، إنه وقع تأجيل جلسة الاستماع أمام حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشأن الشكاية التي رفعتها ضده الجامعة التونسية للسباحة.وأضاف الملولي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك ''ليشهد العالم...لسنا بلصوص و لسنا متحيلون و لسنا مبيضو أموال...جاهدنا وعملنا سنين وعقود في خدمة الرياضة التونسية بفؤاد وضمير وزال العجب وإعتنقنا الذهب...حبا في تونس وحبا في شعبها وهذا واجب و لكن يا خيبة المسعى و يا خيبة المصير''.وتابع الملولي، ''الشكاية كيدية وسابقة عدلية ومصيرية تعبتني وعطلتني وحرمتني من راحة البال والتركيز في مهامي -ما نتمناهاش لعدويا...إن شاء الله مع كل تأخيرة، خيرة''.