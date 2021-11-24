وفاة زوجة النائب عماد الخميري

رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم ذويها جميل الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون



" لله اكبر وإنا لله وانا اليه راجعون زوجتي عفيفة في ذمة الله عند رب رحيم ،رحمة الله عليك يا ام إسراء، رحمة الله عيك واسعة يا أم محمد عطاء ، ربي يرزقنا الصبر على فراقك ويعطينا القوة على الصبر على هذا المصاب ، ولا نقول الا ما يرضي ربنا ، الى لقاء يا عفيفة عند رب رحيم ، الى لقاء لا ينغصه فراق."