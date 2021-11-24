وفاة زوجة النائب عماد الخميري

أعلن النائب عن حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري وفاة زوجته بعد صراع مع المرض.
يذكر أن النائب عماد الخميري أصدر الاربعاء 3 نوفمبر بيانا للرأي العام أعلن من خلاله انه تفاجأ بمنعه من التغطية ابصحية تزامنا مع اجراء زوجته عملية جراحية على الدماغ.
وحمل عماد الخميري مسؤولية سلامة زوجته لرئاسة الجمهورية داعيا الجهات المعنية الي التراجع عن قرار منعه من التغطية الصحية كما دعا الخميري الحقوقيين الي التدخل والضغط لانهاء هذه المظلمة وفق ما جاء في بيانه.
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم ذويها جميل الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
وكتب عماد الخميري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
يذكر أن النائب عماد الخميري أصدر الاربعاء 3 نوفمبر بيانا للرأي العام أعلن من خلاله انه تفاجأ بمنعه من التغطية ابصحية تزامنا مع اجراء زوجته عملية جراحية على الدماغ.
وحمل عماد الخميري مسؤولية سلامة زوجته لرئاسة الجمهورية داعيا الجهات المعنية الي التراجع عن قرار منعه من التغطية الصحية كما دعا الخميري الحقوقيين الي التدخل والضغط لانهاء هذه المظلمة وفق ما جاء في بيانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون
وكتب عماد الخميري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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