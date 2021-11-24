وفاة زوجة النائب عماد الخميري

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 08:56قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن النائب عن حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري وفاة زوجته بعد صراع مع المرض.


يذكر أن النائب عماد الخميري أصدر الاربعاء 3 نوفمبر بيانا للرأي العام أعلن من خلاله انه تفاجأ بمنعه من التغطية ابصحية تزامنا مع اجراء زوجته عملية جراحية على الدماغ.

وحمل عماد الخميري مسؤولية سلامة زوجته لرئاسة الجمهورية داعيا الجهات المعنية الي التراجع عن قرار منعه من التغطية الصحية كما دعا الخميري الحقوقيين الي التدخل والضغط لانهاء هذه المظلمة وفق ما جاء في بيانه.

رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم ذويها جميل الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون


وكتب عماد الخميري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" لله اكبر وإنا لله وانا اليه راجعون زوجتي عفيفة في ذمة الله عند رب رحيم ،رحمة الله عليك يا ام إسراء، رحمة الله عيك واسعة يا أم محمد عطاء ، ربي يرزقنا الصبر على فراقك ويعطينا القوة على الصبر على هذا المصاب ، ولا نقول الا ما يرضي ربنا ، الى لقاء يا عفيفة عند رب رحيم ، الى لقاء لا ينغصه فراق."





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236689

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 24 Novembre 2021 à 09h 51m |           
الله يرحمها، ربي يصبركم



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