حراك تونس الارادة: إلغاء القانون عدد 38 لسنة 2020 هو إعتداء صارخ على حق قانوني مكتسب و نكران لحق الفئة المعنية في الشغل الكريم

بلاغ صحفي - تبعا لتصريحات رئيس الجمهورية الصادرة عنه البارحة والمتعلقة بإلغاء القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم ، يهم حراك تونس الارادة إبداء ما يلي:



🔴 إن قرار إلغاء القانون عدد 38 لسنة 2020 هو إعتداء صارخ على حق قانوني مكتسب و نكران لحق الفئة المعنية في الشغل الكريم، وهو يتزامن مع تخبط سلطة الإنقلاب و انعدام الرؤية و الحلول لديها.



🔴 إن هذا القرار الشائن يعكس انعدام الشعور بالمسؤولية إزاء المأساة التي يعيشها أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، ويقضي على آمالهم وآمال عائلاتهم في مستقبل أفضل.



🔴 إن هذا القرار يدل على أن سلطة الانقلاب تتبع مسارات مدمرة لكل المكتسبات، وهي اليوم لم تجد أي حرج في ضرب آمال نخبة شباب تونس المهمشين، وإنكار حقهم المكتسب، مما يعزز الإعتقاد أنها تحمل أجندة خطيرة جدا على أمن واستقرار البلاد.



وعليه، فإن حزب حراك تونس الارادة يحذر سلطة الانقلاب من المساس بالحقوق المكتسبة للمشمولين بالقانون عدد38 لسنة 2020 , ويعبر عن تضامنه معهم ومشاركتهم نضالاتهم من أجل حمايته وتنفيذه.



