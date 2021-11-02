في لقائه ببودن: رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 18:20 قراءة: 0 د, 49 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء جملة من المسائل التي تتعلّق بالشأن العام وخاصة منها تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية حيث أكّد رئيس الدولة على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

وجدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الدعوة إلى التقشّف في المال العام، وشدّد، كذلك، على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.

وتطرق اللقاء، أيضا، إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدّي لكلّ المحتكرين والمضاربين.

كما مثّل الوضع البيئي في ولاية صفاقس أحد محاور هذا اللقاء حيث أكّد رئيس الدولة على ضرورة التسريع بإيجاد حلّ وقتي لهذا الملف في انتظار التوصل إلى حلّ نهائي لمسألة رفع الفضلات في كامل تراب الجمهورية.
وخُصّص هذا اللقاء، كذلك، لاستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري القادم.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235427



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 | 27 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 14:59 12:10 06:44 05:16
Babnet
23°
 Babnet27° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2032°-2023°-1921°-1822°-18
  • Avoirs en devises
    20858,5

  • (2 nov)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,28210 DT        1$ =2,84495 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 nov)   197,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة