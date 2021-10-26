الباروميتر السياسي: الدستوري الحر و'حزب قيس سعيّد' في صدارة التشريعية

نشرت جريدة المغرب اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر2021، الباروميتر السياسي لشهر أكتوبر الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي لاستطلاع الرأي والذي أظهر تصدر الدستوري الحر و"حزب قيس سعيّد" لنوايا التصويت في التشريعية.



فقد عبر 32.2 بالمائة من المستجوبين عن نيتهم انتخاب الحزب الدستوري الحر في حين عبر 30.7 بالمائة عن نيتهم انتخاب "حزب قيس سعيّد".



ووفق استطلاع الرأي فقد احتلت حركة النهضة المرتبة الثالثة في نوايا التصويت للتشريعية بـ9.5 بالمائة تليها حركة الشعب بـ6.7 بالمائة ثم التيار الديمقراطي بـ3.6 بالمائة.



ولفت استطلاع الرأي إلى أن 66.1 بالمائة لم يدلوا بنوايا تصويتهم.





كما أظهر الباروميتر السياسي تصدر رئيس الجمهورية قيس يتصدر نوايا التصويت للرئاسية بـ89.4%.



وجاءت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية بـ3.5 بالمائة ثم السياسي والنائب في البرلمان المعلقة أشغاله الصافي سعيد والرئيس الأسبق منصف المرزوقي بـ1.1 بالمائة لكل منهما فوزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي بـ 0.8 بالمائة.



هذا وأشار استطلاع الرأي إلى أن 19 بالمائة من المستجوبين لم يدلوا بنوايا تصويتهم.



