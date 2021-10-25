الفيفا تصادق على ملفات الجامعة وتمنحها مساعدة مالية قدرها 6 ملايين دينار

بعد أن تقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم بملفات تقنية وإدارية ودراسة جدوى لمشروعي النزل ومركز الطب الرياضي الخاص بالجامعة صادقت الفيفا على جميع هذه الملفات بعد دراسة معمقة و زيارات ميدانية و جلسات مشتركة وأقرت في نفس الوقت منحة مالية للجامعة التونسية لكرة القدم قدرها 6 ملايين دينار كمساهمة من الفيفا لإتمام بقية الأجزاء المتبقية لإستكمال المشروعين في أقرب وقت .



وتقدمت الجامعة بالشكر لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو على دعمه المتواصل للجامعة التونسية لكرة القدم و كذلك لفاطمة سامورا الكاتبة العامة ولكل إطارات الإتحاد الدولي لكرة القدم.



ووفق بلاغ الجامعة فان الأخيرة بصدد إعداد مختلف الملفات الهندسية والإدارية والمالية الأخرى ودراسة جدوى لمشاريع جديدة سوف يقع الإعلان عنها في الإبان.



