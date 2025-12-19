لقطة طريفة في نهائي كأس العرب: الحكم السويدي يقسم بالله للاعب أردني بوجود مخالفة
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة على فايسبوك، مقطع فيديو يوثّق لقطة طريفة من نهائي كأس العرب الذي جمع بين المنتخبين المغربي والأردني، حيث ظهر الحكم السويدي وهو يقسم بالله خلال نقاشه مع أحد لاعبي المنتخب الأردني حول وجود مخالفة لفائدة المنتخب المغربي.
وخلال اللقطة، أقسم لاعب المنتخب الأردني بالله بعدم وجود مخالفة، ليردّ عليه الحكم السويدي قائلاً: "والله فيها"، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا وتعليقات ساخرة من روّاد مواقع التواصل.
وكان المنتخب المغربي قد أحرز لقب كأس العرب فيفا قطر 2025، عقب فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، في مباراة مثيرة حُسمت خلال الشوطين الإضافيين.
وبادر المنتخب المغربي بالتسجيل مبكرًا عبر أسامة طنان في الدقيقة 4، قبل أن ينجح المنتخب الأردني في قلب المعطيات بتسجيل هدفين عن طريق علي علوان في الدقيقتين 48 و68.
وعاد أسود الأطلس بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يوقّع هدف الفوز في الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول.
واحتضن ملعب لوسيل هذا النهائي العربي الكبير، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الجماهير العربية، في أجواء احتفالية عكست القيمة الفنية والتنظيمية للبطولة.
