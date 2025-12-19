حفل موسيقي "ليلة القادة الشبان" بمسرح أوبرا تونس الجمعة 26 ديسمبرالجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6944ef4a092ae5.59692246_phojgmfikqnle.jpg width=100 align=left border=0>

يحتضن مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، مساء الجمعة 26 ديسمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلاً، حفلاً موسيقياً بعنوان "ليلة القادة الشبان"، تقدّمه الأوركسترا السيمفونية التونسية بإشراف المايسترو شادي القرفي

ويندرج هذا الحفل في إطار الحرص على مزيد ترسيخ ثقافة موسيقية رفيعة وتنويع العروض الفنية، بما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بتجارب موسيقية راقية ومتجدّدة تجمع بين الأصالة والتجديد

ويأتي هذا الموعد الفني كخطوة جديدة ولافتة، تتيح الفرصة للقادة الشبان من تونس والخارج لاعتلاء منصة القيادة في حفل استثنائي، يحمل تجارب فنية متنوّعة ورصيداً من المشاركات الدولية، في مبادرة تهدف إلى دعم الطاقات الصاعدة وضمان استمرارية المدرسة السيمفونية





كما يمثل هذا الحفل فرصة للجمهور لاكتشاف جيل جديد من القادة الشبان الساعين إلى تثبيت أسمائهم على الساحة الموسيقية الوطنية والعالمية



كما يمثل هذا الحفل فرصة للجمهور لاكتشاف جيل جديد من القادة الشبان الساعين إلى تثبيت أسمائهم على الساحة الموسيقية الوطنية والعالمية