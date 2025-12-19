جمعية "أمان للأسرة والطفل" تنظم يوم 27 ديسمبر 2025 لقاء تحت عنوان "حماية الرجل من العنف"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69456458aa4e86.78402906_oelgimjfhkpqn.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم جمعية "أمان للأسرة والطفل" يوم 27 ديسمبر 2025 لقاء تحت عنوان "حماية الرجل من العنف" لتسليط الضوء على مختلف أوجه العنف المسلّط على الرّجل وتقديم قراءات قانونية واجتماعية.



ويهدف الملتقى، وفق ما نشرته الجمعية على صفحتها على إحدى شبكات التّواصل الاجتماعي، الى ابراز أشكال العنف المسلّط على الرّجل داخل الأسرة وفي المجال الاجتماعي ومعالجة الإشكاليات من خلال رؤية قانونية دقيقة ومقاربة اجتماعية وإنسانية متوازنة الى جانب دعم الوعي المجتمعي بضرورة حماية جميع أفراد الأسرة دون استثناء.









ويشارك في الملتقى عدد من المختصين في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس ونشطاء في المجتمع المدني إضافة إلى تقديم مداخلات عربية تثري النقاش وتمدّه بتجارب مقارنة من العالم العربي، حسب المصدر ذاته.



وأفادت الجمعية ان المداخلات في اللقاء ستطرح عددا من المسائل منها "العنف الخفي، معاناة غير مرئية" و"التمييز المسلّط على الرجل على ضوء قانون عدد 58" و"المقاربة القانونية حول العنف المسلّط على الرجل" و "العنف الموجه للرجل: اسبابه وآثاره" و"العنف الاجتماعي ضد الرجال في الرواية اليمنية" و"انتهاك حقوق الرجل في العمل" و"مفهوم الوجودية وركيزة التوازن بين الافراد"...

