نزار الشعري ينفي تلقيه عرضا لتولي خطة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 12:56قراءة: 0 د, 19 ث
كذب اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، الإعلامي نزار الشعري تلقيه عراض لتولي منصب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي حوار له في اذاعة شمس، أكد الشعري أنه ليس معنيا في الوقت الراهن بأي منصبا، مشيرا إلى أنه تم في السابق اقتراح عليه مناصب في حكومات سابقة.

وشدد نزار الشعري على أن مكانه اليوم في الميدان مع الشباب التونسي.


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