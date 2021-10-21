قرار البرلمان الأوروبي بخصوص تونس: في انتظار التصويت... 37 نائبا من اليمين المتطرف يساندون قرارات قيس سعيد

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 13:14قراءة: 0 د, 43 ث
قالت الخميس 21 أكتوبر، المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية، سعيدة قراش ان 37 نائبا فقط من أصل 705 نائب بالبرلمان الأوروبي يدعمون قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأوضحت سعيدة قراش أن ال37 نائيا الذين يدعمون قرارات رئيس الجمهورية من اليمين المتطرّف مشيرة الي التصويت على مشروع القرار سيكون اليوم على الساعة الرابعة مساء.

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تجدر الاشارة الي ان مشروع قرار البرلمان الأوروبي يدعو أساسا الي احترام الدستور واستئناف النشاط البرلماني والغاء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ويؤكد على أن أي تغييرات في الدستور والنظام السياسي يجب أن تكون ضمن الدستور كما يدعو الي اعادة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للعمل.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234641

Sarramba  ()  |Jeudi 21 Octobre 2021 à 14h 24m |           
ال 37 عضو من اليمين المتطرف "يساندون" الانقلابي معمّر الثّاني، لأنهم يحلمون بفعل نفس الشيء في بلادهم ؟؟؟ وهذا هو التطرّف بعينه: أمّا تفعل كاما أريد، أو استأصلكَ أو أقتلكَ ؟؟؟



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