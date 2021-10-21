نجيب الشابي : الانفراد بالحكم المطلق قد يؤدي للسيناريو اللبناني وربما السيناريو الليبي

وصف رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي قرارات 25 جويلية التي اعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالانقلاب .وحمل الشابي في حوار على اذاعة شمس يوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021 , رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة سابقا الشلل الذي عاشته الدولة بسبب الصراع بين هذه الاطراف الثلاث.وأوضح الشابي بأن الخطر كان موجودا ,مستدركا القول ,’’ولكن كان لا بد من معالجته بطرق سياسية على غرار اطلاق حوار وطني ’’.واستنكر أحمد نجيب الشابي الانفراد بالحكم المطلق ودفع البلاد لعزلة دولية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها تونس ,مُرجحا امكانية أن يؤدي ذلك للسناريو اللبناني والسيناريو الليبي وفق تصريحه.وشدد الشابي على أن تونس في حاجة اليوم لحكومة انقاذ وبرنامج انقاذ ,مشددا على أن حكومة نجلاء بودن ليست شرعية لأنها لم تنبثق عن الدستور ,وهي مجرد حكومة تصريف أعمال بحسب تعبيره .