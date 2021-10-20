رفض الافراج عن الاعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد واعادة الملف للتحقيق العسكري

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 16:54قراءة: 0 د, 20 ث
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021 رفض مطلب الافراج عن الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد المودع في السجن على خلفية اتهامه بثلب رئيس الجمهورية قيس سعيد في برنامج تلفزي بقناة الزيتونة، كما وقررت دائرة الاتهام إرجاع الملف لحاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة لاستكمال الابحاث.

وكان قاضي التحقيق العسكري أبقى على النائب باتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي بحالة سراح على ذمة القضية .

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