اريانة: الكشف عن مقترفي عملية سرقة كميات من المجوهرات والذهب

تمكن اعوان فرقة لشرطة العدلية بأريانة الشمالية أول أمس من الكشف عن مقترفي عملية سطو على كميات هامة من المجوهرات والذهب بالجهة وايقافهم جميعا.



وتفيد تفاصيل القضية ان الابحاث فيها انطلقت على اثر شكاية تقدم بها مواطن اكد فيها تعرض منزله بجهة برج الوزير إلى عملية سرقة تتمثل في مجوهرات باهضة الثمن و مبلغ مالي هام ، فعهد اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالبحث في ملابسات هاته الجريمة وبانطلاق الابحاث والتحريات تم حصر الشبهة في نفرين من أصحاب السوابق العدلية بجهة سكرة وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بمداهمة مقر اقامتهما ، وبجلبهما إلى مقر الفرقة وبعد مجابهتهما بقرائن الادانة اعترفا بفعلتهما ، هذا وقد وقع ارجاع كامل المسروق لصاحبه و الاحتفاظ بهما من أجل السرقة من داخل محل مسكون .



