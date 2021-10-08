سوسة: حجز مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 457 ألف دينار

في إطار مكافحة تهريب العملة وعلى إثر عمل استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص بجهة سوسة على مبالغ من العملة الأجنبية المهربة ، تمكنت مصالح الحرس الديواني بسوسة مساء أمس الخميس 7 أكتوبر 2021 من حجز مبالغ من العملة الأجنبية والتونسية وذلك إثر مداهمة محلين على ملك ذي الشبهة حيث وبتفتيشهما تم العثور على مبالغ من العملة الأجنبية قدرت ب 119ألف أورو و2ألف دولار إلى جانب مبلغ من العملة التونسية بقيمة 65ألف دينار لا يملك فيها صاحبها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.



ووفق بلاغ لمصالح الحرس الديواني تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 457الف دينار.



