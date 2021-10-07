عز الدين سعيدان: تونس تواجه فجوة في الميزانية بـ9 مليار دينار

اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، أن بيان البنك المركزي التونسي الذي صدر أمس، جاء متأخرا ويعبر عن تنصل من المسؤولية.
وتساءل عز الدين سعيدان في تدخل هاتفي له على اذاعة شمس، عن دور البنك المركزي خلال السنوات الماضية، منتقدا بشدة عدم تدخله لتقديم النصح للدولة التونسية وتقديم الإستشارة رغم أن قانون 2016 يُخول له ذلك.
وقال سعيدان 'أين كان البنك الركزي التونسي عندما كانت الدولة تغرق'.
وشدد على أن الوضع الإقتصادي والمالي كان في أسوأ حالاته قبل 25 جويلية.
وتأتي ملاحظات سعيدان ، تعليقا على تاكيد بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ، المنعقد امس الاربعاء ، على ان تمويل ما تبقى من ميزانية 2021 " يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي".
وجاءت دعوة المركزي التونسي الى تفعيل التعاون الثنائي، بعد ان وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي خاضتها حكومة المشيشي المقالة، الى طريق مسدود، علاوة على ارتفاع كلفة خروج تونس الى السوق المالية الدولية.
تونس تواجه فجوة في الميزانية بـ9 مليار دينار
وقال سعيدان أن تونس تواجه فجوة في الميزاية تُقدر بـ9 مليار دينار.
وأوضح سعيدان أن تونس في حاجة إلى 15 مليار دينار لتغطية نفقاتها من أجور وخدمة الدين العمومي وغيرها، إلا أن الدولة غير قادرة على توفير سوى 7 مليار دينار.
وندد المتحدث بغياب قانون مالية تكميلي وأشار إلى توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبينا أنه لا يوجد أي مانحين حاليا لتونس في ظل توقف المفاوضات مع الصندوق.
وتساءل عز الدين سعيدان في تدخل هاتفي له على اذاعة شمس، عن دور البنك المركزي خلال السنوات الماضية، منتقدا بشدة عدم تدخله لتقديم النصح للدولة التونسية وتقديم الإستشارة رغم أن قانون 2016 يُخول له ذلك.
وقال سعيدان 'أين كان البنك الركزي التونسي عندما كانت الدولة تغرق'.
وشدد على أن الوضع الإقتصادي والمالي كان في أسوأ حالاته قبل 25 جويلية.
وتأتي ملاحظات سعيدان ، تعليقا على تاكيد بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ، المنعقد امس الاربعاء ، على ان تمويل ما تبقى من ميزانية 2021 " يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي".
وجاءت دعوة المركزي التونسي الى تفعيل التعاون الثنائي، بعد ان وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي خاضتها حكومة المشيشي المقالة، الى طريق مسدود، علاوة على ارتفاع كلفة خروج تونس الى السوق المالية الدولية.
تونس تواجه فجوة في الميزانية بـ9 مليار دينار
وقال سعيدان أن تونس تواجه فجوة في الميزاية تُقدر بـ9 مليار دينار.
وأوضح سعيدان أن تونس في حاجة إلى 15 مليار دينار لتغطية نفقاتها من أجور وخدمة الدين العمومي وغيرها، إلا أن الدولة غير قادرة على توفير سوى 7 مليار دينار.
وندد المتحدث بغياب قانون مالية تكميلي وأشار إلى توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبينا أنه لا يوجد أي مانحين حاليا لتونس في ظل توقف المفاوضات مع الصندوق.
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