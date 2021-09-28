الصافي سعيد: سعيّد أصبح جزء من الثورة المضادة و يمثل حصان طروادة للقوى الأجنبية

قيس سعيد أمضى عقود مع 4 شركات نفط وغاز فرنسية

أكد النائب بالبرلمان المجمّد، الصافي سعيد، يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” على اذاعة Express FM أنه لم يتم حلّ البرلمان، ورئيس الجمهورية انحرف كثيرا على الديمقراطية، موضحا أن الإجراءت العرفية هي مصطلح فلسفي موجود منذ بدايات القرن العشرين وتشتغل به كل الدكتاتوريات.وقال الصافي سعيد “ما دام قيس سعيد لم يقدم برنامج واضح لإنقاذ تونس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، أنا لا أؤمن بهذه الإجراءات”، مبرزا أنه لا يمكن تسليم البلاد لوعود طوباوية.وأكد سعيد أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد “ليس زعيم ثورة ولم ينزل من الجبل وليس نبي وإنما هو رئيس منتخب يجب عليه معالجة الديمقراطية ومشاكلها ويفتح آفاق أخرى للعمل”.وأوضح الصافي أن “رئيس الجمهورية أمضى عقود مع 4 شركات نفط وغاز فرنسية في أسبوع دون علم أحد”.واعتبر أن رئيس الدولة انقلب على الدستور ويمكن أن يكون هناك انقلاب آخر بعد قيس سعيد، مشيرا إلى أن الغرب ليس حريص لا على الديمقراطية ولا على حقوق الإنسان.وأفاد الصافي سعيد أن رئيس الجمهورية أصبح جزء من الثورة المضادة، مشيرا إلى أن هناك أخبار تفيد بأن هناك مليون من الهكتارات الصالحة للزراعة يمكن أن يتم توزيعها كشركات استثمار على الخليجين.وأشار إلى أن أي دولة دكتاتورية في العالم اليوم هي دولة محتقرة، مضيفا أن الديمقراطية لا تنمو إلا في التنمية.