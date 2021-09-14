رئيس الجمهورية: من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها الحكومة المقبلة

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 19:18 قراءة: 0 د, 38 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية.

وأشار رئيس الدولة، بالمناسبة، إلى أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.

كما أكّد رئيس الدولة على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وجدّد التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.

وبين رئيس الدولة أنه اذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232393



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 | 7 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:30 15:47 12:22 06:01 04:33
Babnet
28°
 Babnet32° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2437°-2539°-2739°-2834°-27
  • Avoirs en devises
    20208,8

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29804 DT        1$ =2,79647 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   1558,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive

Date: