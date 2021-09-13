شركة Carthage Cement تقرر تخفيض سعر الجملة للإسمنت بحساب 150 دينار للشاحنة الواحدة

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 16:45 قراءة: 0 د, 20 ث
تبعا لبلاغ الغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت بعد اجتماعها بهياكل وزارتي التجارة والصناعة، تعلم شركة إسمنت قرطاج حرفائها من تجار الجملة والصناعيين أنّه تقرر تخفيض سعر الجملة للإسمنت بحساب 150 دينار للشاحنة الواحدة حمولة 30 طنا (بحساب 5 د قبل الاحتساب على القيمة المضافة للطن الواحد).

وذلك بداية من يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 ‏ ولمدّة ‏شهرين مع التأكيد على أنّ هذا التخفيض استثنائي يوجّه بالضرورة إلى المستهلك.


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