نجيب الشابي لقيس سعيّد: لا يحق لرئيس الجمهورية تعليق الدستور

قال رئيس حزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، خلال تدخله في برنامج “Le Grand Express”، على اذاعة Express FM مخاطبا قيس سعيّد “من أنت وبأي حق ستعلّق الدستور”، وذلك تعليقا على ما صرح به مستشار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتوجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي.
وتابع نجيب الشابي “نحن في حالة من الفراغ الدستوري والقانوني واللاشرعية”، مبينا أن الفصل 80 يفرض الإبقاء على الهيئات المنتخبة والهيئات القائمة ولا يمكّن من إلغائها.
وأضاف أحمد نجيب الشابي، أن رئيس الجمهورية جزء من الأزمة، مؤكدا أن الطبقة السياسية هي التي ساهمت في تأخير تكوين المحكمة الدستورية، وقيس سعيد هو الذي منع تشكيل المحكمة الدستورية.
وأبرز أنه في حالة الخرق الجسيم للدستور فإن رئيس الجمهورية يمكن أن تتم مسائلته قضائيا أمام المحكمة الدستورية وذلك استنادا للفصل 88 من الدستور، ولا يمنع من التتبع الجزائي.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة ممثلة للطيف الواسع الاجتماعي والسياسي، وتقوم ببلورة الخيارات وتناقش الإصلاحات الدستورية وتعرضها على الشعب.
وتابع نجيب الشابي “نحن في حالة من الفراغ الدستوري والقانوني واللاشرعية”، مبينا أن الفصل 80 يفرض الإبقاء على الهيئات المنتخبة والهيئات القائمة ولا يمكّن من إلغائها.
وأضاف أحمد نجيب الشابي، أن رئيس الجمهورية جزء من الأزمة، مؤكدا أن الطبقة السياسية هي التي ساهمت في تأخير تكوين المحكمة الدستورية، وقيس سعيد هو الذي منع تشكيل المحكمة الدستورية.
وأبرز أنه في حالة الخرق الجسيم للدستور فإن رئيس الجمهورية يمكن أن تتم مسائلته قضائيا أمام المحكمة الدستورية وذلك استنادا للفصل 88 من الدستور، ولا يمنع من التتبع الجزائي.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة ممثلة للطيف الواسع الاجتماعي والسياسي، وتقوم ببلورة الخيارات وتناقش الإصلاحات الدستورية وتعرضها على الشعب.
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 232215