نجيب الشابي لقيس سعيّد: لا يحق لرئيس الجمهورية تعليق الدستور

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 07:34قراءة: 0 د, 50 ث
قال رئيس حزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، خلال تدخله في برنامج “Le Grand Express”، على اذاعة Express FM مخاطبا قيس سعيّد “من أنت وبأي حق ستعلّق الدستور”، وذلك تعليقا على ما صرح به مستشار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتوجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي.

وتابع نجيب الشابي “نحن في حالة من الفراغ الدستوري والقانوني واللاشرعية”، مبينا أن الفصل 80 يفرض الإبقاء على الهيئات المنتخبة والهيئات القائمة ولا يمكّن من إلغائها.

وأضاف أحمد نجيب الشابي، أن رئيس الجمهورية جزء من الأزمة، مؤكدا أن الطبقة السياسية هي التي ساهمت في تأخير تكوين المحكمة الدستورية، وقيس سعيد هو الذي منع تشكيل المحكمة الدستورية.

وأبرز أنه في حالة الخرق الجسيم للدستور فإن رئيس الجمهورية يمكن أن تتم مسائلته قضائيا أمام المحكمة الدستورية وذلك استنادا للفصل 88 من الدستور، ولا يمنع من التتبع الجزائي.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة ممثلة للطيف الواسع الاجتماعي والسياسي، وتقوم ببلورة الخيارات وتناقش الإصلاحات الدستورية وتعرضها على الشعب.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 232215

Fenac  (Tunisia)  |Samedi 11 Septembre 2021 à 11h 35m |           
دستور على مقاس الأحزاب النافذة وليس في صالح الشعب نعم لتعليق الدستور
وتنقيحه لاحقا عبر استفتاء شعبي

Keyser3050  (France)  |Samedi 11 Septembre 2021 à 08h 33m |           
محمد عبو: السبسي بدأ من الآن يدعو إلى خرق الدستور وهو يمثّل خطرا

| قيصر3050(فرنسا) | الجمعة 31 أكتوبر 2014 ساعة 23 و 18 دقيقة

إنّ الدستور الجديد مستورد ومنقول لا يربطنا مع ماضينا و لا يتأقلم مع حاضرنا بل يحمي الأحزاب و لا يحمي الوطن و لذلك يستوجب مراجعته و إصلاحه لا بدّ من إنشاء دستور جديد يحمي الوطن و يحمي العقول من الجبن و الكسل و الطمع و الغرور. دستور غير مستورد، يندفق من نبعنا و يُحتمل بوجدنا و طبعنا. إنّ مناخ أرضنا لا ينبت قضبان الغرب.
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لكنّ الوضع يستوجب الحذر و موافقة الجميع كي لا ندخل في حلقات الغدر و الخيانة و الإنقلابات عن الدستور. إنّ غياب العقول النّيّرة من العلماء الصّادقين عن السّياسة مع عدم احترامها و الدّوس على كرامتها و جرمتها من طرف جاهليها من سياسيّين و من تبعهم من أغبياء و انتهازيّين له أثر بليغ في الوضع الذي تعيشه الأمّة. إنّ الوطن محتاج إلى دكاترته و عقوله بقيادات فذّة تستعين على قضاء الحاجيات بالصّبر و الكتمان، و على السّلم بالتّواضع و الإحسان، لا بالمظاهر و
ثرثرة اللّسان. قيادات لا تستعين بالغريب عن أهل الدّار، تقرّب البعيد و تثبّت خطى القريب و تجمع كلّ الكائناب الحيّة في خدمة الوطن و يستوجب علينا حمايتها من كلّ غطرسة و داء و اعتداء.



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