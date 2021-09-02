ديلو: هناك من حرّض على تجميد الحمّامي... وعلى الغنوشي مُراجعة القرار

هناك مخاطر تُهدّد النفس الديمقراطي داخل النهضة وليس من أهدافي أن أُعجِب الغنوشي أو غيره

اعتبر النائب في البرلمان والقيادي في حركة النهضة، سمير ديلو، اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، أن قرار تجميد القيادي في الحركة عماد الحمامي خاطئ بكل المقاييس.وأضاف سمير ديلو، خلال حواره مع شاكر بسباس على اذاعة شمس أف أم أن بعض المحيطين برئيس الحركة راشد الغنوشي حرضوه على اتخاذ هذا القرار.ودعا ديلو الغنوشي للتراجع عن القرار خاصة وأنه بُنِي على خلفية تصريح الحمامي الأخير الذي لا يستوجب التجميد وفق تعبيره.وشدد ديلو على أن من حرّض الغنوشي على تجميد الحمامي هم أولى بمراجعة أنفسهم.وقال ديلو، "ليس من أهدافي أن أُعجِب راشد الغنوشي أو غيره". وحول إمكانية بعث حزب جديد، قال سمير ديلو " عدا الروابط العائلية والروابط الوطنية كل الروابط القائمة على القناعات هي روابط تحقق مصلحة وإذا انتفت المصلحة يمكن لهذه الروابط أن تنفصم وتتأسس روابط أخرى". وتابع أن "الإنسان يعيش في هذه الحياة ويتخذ قراراته على ضوء ما يرى فيه نجاعة وما يتماشى مع قناعاته".وأفاد ديلو بأنه "ربما فكرة تأسيس حزب آخر ينفصل عن النهضة تكون في أذهان من يؤمنون بها وأذهان بعض المحيطين بالغنوشي الذين يحرضونه على دفع معارضيه للخروج من الحركة".وشدد ديلو أنه كما البلاد لا يمكنها أن تعيش برأي واحد وأوحد كذلك الأحزاب لا يمكنها أن تعيش دون ديمقراطية داخلية وإذا وقع فيها الضيق بالرأي الآخر تتحول إلى أحزاب ستالينية لا علاقة لها بالديمقراطية.وتحدث سمير ديلو عن وجود مخاطر تهدد النفس الديمقراطي داخل حركة النهضة.