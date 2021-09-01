رئيس الجمهورية في لقاءه بعلي مرابط: حققنا نتائج غير مسبوقة في ظرف وجيز بعد أيام حالكة عاشتها تونس

راهنت على صدق عدد من الأشخاص لكن الرهان كان رهانا خاسرا'

تونس تحقق نتيجة استثنائية بتلقيح أكثر من 1,6 مليون شخص في ثلاثة أيام مفتوحة للتلقيح

قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، علي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.وكان هذا اللقاء وفق بلاغ للرئاسة , مناسبة جدّد من خلالها رئيس الدولة الشكر لكلّ من ساهم في حسن تنظيم وإنجاح أيام التلقيح المكثّف ضدّ كوفيد-19 في كامل تراب الجمهورية، وأسدى تعليماته بمواصلة العمل بهذه المبادرة في تنسيق تام بين الصحة المدنية والصحة العسكرية والهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين، وإيجاد آليات أخرى تمكّن من توسيع قاعدة المواطنين التونسيين المنتفعين بالتلقيح.وقال رئيس الجمهورية إنه تم تحقيق نتائج غير مسبوقة في ظرف وجيز، مؤكدا أن التلاقيح متوفرة والأكسيجين والمعدات الطبية كذلك.وأفاد رئيس الدولة أن تونس عاشت أياما حالكة حيث كان الإجتماعات تُعقد لكن دون أي أثر، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن جسور المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة متواصلة.وصرح سعيد قائلا 'عندما أخذنا بزمام الأمور تراجعت المؤشرات والأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي.كما اطلع رئيس الجمهورية على الاستعدادات الجارية على مستوى التحضير للعودة المدرسية والجامعية في جوانبها الصحية، وشدّد على أهميّة شهادة التلقيح ضد كورونا التي سيتم اعتمادها مستقبلا.ودعا رئيس الدولة إلى مواصلة التحلّي باليقظة والحذر تحسّبا لاحتمال عودة ارتفاع المؤشر الوبائي بتونس في ظلّ بروز سلالات متحوّرة جديدة في العالم، وذلك خاصة عبر مواصلة التزود بجرعات التلاقيح والمعدات الضرورية وتكوين مخزون استراتيجي من مادة الأكسجين.كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء المتابعة الضرورية للأمراض الأخرى، والتعجيل بإيجاد حلول تمكّن من تلافي النقص الحاصل على مستوى تزوّد المواطنين ببعض الأدوية.وقال رئيس الجمهورية إن المرافق العمومية تسير بشكل طبيعي بعد أن استرجع التونسيين ثقتهم في هذه المرافق.وأكد رئيس الدولة أنه سيُقدم في أقرب الآجال توضيحات بخصوص عدة مسائل تتعلق بالفصل 80 من الدستور التونسي.وكشف سعيد أنه كان بإمكانه الإلتجاء للفصل80 في ظروف أخرى، لكنه راهن على صدق عدد من الأشخاص.وتابع قائلا 'لقد كان الرهان رهانا خاسرا لأن الهدف ليس الدولة بل البحث عن السلطة وامتيازاتها'.وكان مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، أفاد الإربعاء، أن أكثر من 1 مليون و600 ألف شخص في تونس تلقوا التلقيح المضاد لكوفيد 19 خلال الأيام الوطنية المفتوحة الثلاثة للتلقيح في8 و15 و29 أوت 2021.واعتبرت المنظمة العالمية للصحة في بلاغ إعلامي لها، ان تلقيح 1,6 فرد في 3 أيام مفتوحة للتلقيح في تونس "نتيجة استثنائية ودليل على ديناميكية والتزام مختلف المتدخلين لمجابهة الازمة الصحية بفعالية والتصدي لجائحة كوفيد 19".ولفتت الى أن أكثر من 35 بالمائة من التونسيين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من التلقيح فيما بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح 20 بالمائة، مؤكدة أن تونس تتقدم بذلك نحو بلوغ هدفها المتمثل في تلقيح 50 بالمائة من التونسيين بحلول أواخر شهر أكتوبر المقبل.وأشارت الى انه لبلوغ هدف تلقيح نصف سكانها، يمكن لتونس الاعتماد على شبكة مراكز الصحية الأساسية المتوفرة بها والتي لها تجربة في مجال تلقيح.وبينت أن المجهودات المبذولة لتلقيح المواطنين ستساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص والحد من عدوى الفيروس علاوة على تعزيز القطاع الصحي من أجل الاستعداد لمجابهة موجات وبائية جديدة.وجددت منظمة الصحة العالمية استعدادها مواصلة مساندة تونس من أجل تعزيز جهودها في مجال التلقيح ولمحاربة الوباء.