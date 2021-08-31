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سوسة: حجز مبالغ من العملة الأجنبية ومصوغ بقيمة 245 ألف دينار

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 19:31قراءة: 0 د, 37 ث
على إثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بسوسة مفاده تحوز أحد الأشخاص على مبلغ من العملة المهربة وبتفتيش المحل التابع للشخص المذكور بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم العثور على مبلغ من العملة الأجنبية لا يملك في شأنه ما يثبت شرعية مسكها
قدرت قيمته بحوالي 95 ألف دينار ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر في الغرض وحجز المبلغ المالي المذكور.




وفي نفس السياق وعلى إثر معلومة مفادها تحوز أحد الأشخاص بمحله على كمية من المصوغ المهرب، تم بالتنسيق مع النيابة العمومية مداهمة المحل المشتبه به ليتم العثور على كمية هامة من المصوغ يحمل علامات تجارية فاخرة لا يملك صاحبه في شأنه أية وثيقة تثبت شرعية مسكه.

ووفق نفس البلاغ تم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت قيمة المصوغ المحجوز 150 ألف دينار.

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