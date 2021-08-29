القبض على نبيل وغازي القروي في الجزائر

أكدت مصادر مطلعة لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد، أن أمن الحدود الجزائري قام بالقبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي ظهر اليوم في منطقة تبسة الجزائرية بشقة في وسط المدينة مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان الجزائري.وأفادت المصادر ذاتها بأن أمن الحدود الجزائري تفطن لدخول الأخوين القروي خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور بالمعابر القانونية.وحسب مراسل موزاييك بالجزائر فإنه يجري التحقيق حاليا مع القروي والجهة التي أمنت له مكان الاختفاء، وينتظر أن يتم إحالته، غدا الاثنين، أمام النيابة العمومية المختصة. إقليميا بإحدى محاكم تبسة.