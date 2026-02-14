Babnet   Latest update 13:42 Tunis

نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990609f4b91e6.00311448_ejkpomgfhqlin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 12:45
      
اعلن نادي السويحلي الليبي إتمام إجراءات انضمام الدولي التونسي نادر الغندري قادما من من نادي أخمات غروزني الروسي.
وقال نادي السويحلي عبر صفحته الرسمية "أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات انضمام اللاعب الدولي نادر الغندري، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح".
وأضاف "يأتي هذا التعاقد في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق بالعناصر المميزة لتحقيق تطلعات الجماهير".

وسبق للغندري (30 عاما) الذي يشغل مركز متوسط دفاع أن تقمص سابقا على التوالي الوان افينيون الفرنسي والنادي الافريقي وانتوريب وويسترلو البلجيكين وسلافيا صوفيا البلغاري ثم النادي الافريقي مجددا وعجمان الاماراتي وأخمات غروزني الروسي.
ومع المنتخب التونسي لكرة القدم، شارك الغندري في عدة محطات هامة ابرزها مونديال قطر 2022 الى جانب نهائيات كاس الامم الافريقية المغرب 2025.


