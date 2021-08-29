المحكمة الابتدائية بزغوان: تمكين صاحب مصنع بئر مشارقة من تقديم مؤيداته

اكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان في تدوينة لها على صفحتها على الفايسبوك، اليوم الاحد، ان عملية مداهمة مصنع الحديد ببئر مشارقة وحجز كمية 30 الف طن من الحديد قد تم بالتنسيق مع فرقة الابحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة منذ مدة.
وورد في ذات التدوينة انه وتبعا لمعلومات سابقة وردت على النيابة العمومية حول شبهة احتكار احدى مصانع الجهة لكميات كبرى من الحديد فقد أعطت تعليماتها الكتابية للفرقة المذكورة يوم الخميس 26 اوت 2021 لإجراء الابحاث اللازمة بما في ذلك حجز كل ما يجب حجزه.
وأكدت النيابة العمومية انه قد تم التنسيق مع الفرقة المتعهدة على ان يتم التنقل على العين بمعية مصالح وزارة التجارة يوم السبت 28 اوت 2021 وإجراء المعاينات اللازمة وحجز كمية الحديد .
هذا واشارت النيابة إلى ان المسؤولين عن المعمل طالبوا بتمكينهم من مهلة لتقديم مؤيداتهم، مؤكدة انه واحتراما لحقوق الدفاع ولقرينة البراءة التي يتمتع بها كل متهم فقد تم تحديد موعد لتمكين الطرف المطلوب من تقديم مؤيداته في انتظار اتمام الابحاث اللازمة .
ويذكر أن رئيس الجهورية قيس سعيد كان قد تنقل إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان أين تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة، وفق بلاغ الرئاسة مساء الأمس السبت.
وورد في ذات التدوينة انه وتبعا لمعلومات سابقة وردت على النيابة العمومية حول شبهة احتكار احدى مصانع الجهة لكميات كبرى من الحديد فقد أعطت تعليماتها الكتابية للفرقة المذكورة يوم الخميس 26 اوت 2021 لإجراء الابحاث اللازمة بما في ذلك حجز كل ما يجب حجزه.
وأكدت النيابة العمومية انه قد تم التنسيق مع الفرقة المتعهدة على ان يتم التنقل على العين بمعية مصالح وزارة التجارة يوم السبت 28 اوت 2021 وإجراء المعاينات اللازمة وحجز كمية الحديد .
هذا واشارت النيابة إلى ان المسؤولين عن المعمل طالبوا بتمكينهم من مهلة لتقديم مؤيداتهم، مؤكدة انه واحتراما لحقوق الدفاع ولقرينة البراءة التي يتمتع بها كل متهم فقد تم تحديد موعد لتمكين الطرف المطلوب من تقديم مؤيداته في انتظار اتمام الابحاث اللازمة .
ويذكر أن رئيس الجهورية قيس سعيد كان قد تنقل إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان أين تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة، وفق بلاغ الرئاسة مساء الأمس السبت.
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