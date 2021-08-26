محمد عبّو يحذّر قيس سعيّد من الانصات للمغامرين الذين يدفعونه إلى تعليق العمل بالدستور

حذّر الخميس 26 أوت، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو رئيس الجمهورية قيس سعيّد من الانصات إلى المغامرين الذين يدفعونه إلى تعليق العمل بالدستور.وقال محمد عبّو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " رئيس الجمهورية إلى حد الآن يصرح بأنه يعمل في حدود الدستور، وبعض التونسيين لا أعرف من أين جاؤوا بكل هذا الاستهتار يدفعونه إلى تعليق العمل بالدستور على أساس أنه سبب مشاكلنا وتخلف مسارنا وعلى أساس أن تعليق الدستور جائز".وأضاف محمد عبّو " رئيس شرعي يستمد شرعيته من انتخابات تمت في حدود دستور، يأمر فيطاع لأنه شرعي ويعلن أقصى القرارات وهي اللجوء إلى الفصل 80 فلا تناقش أمره أجهزة الدولة المنضبطة لأنه صاحب سلطة تقدير ذلك، تريد نخبة أن تدفعه إلى المجهول وإلى استبدال الشرعية بفرض أمر واقع بالقوة وإلى خيانة يمين أداها!!".وختم محمد عبّو تدوينته بالقول " ثقتي في السيد قيس سعيد كبيرة ألا يلتفت إلى نصائح المغامرين، وثقتي كبيرة في تحليلي كون أمثالهم كانوا خطرا على هذه البلاد، خطر لا نحتاج فيه إلى فصل في الدستور لمقاومته."