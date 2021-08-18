لعبة صيف 2021 من Ooredoo: 50000 دينار نقدا للربح

بلاغ صحفي - تواصل Ooredoo إسعاد مشتركيها خلال الموسم الصيفي و تمنحهم مرّة أخرى فرصة الفوز بجوائز نقدية من أجل عطلة استثنائية.



تمنح Ooredoo مشتركيها فرصة الفوز بعدّة جوائز نقدية بمجموع 50000 دينار نقدا.

يمكن للراغبين في خوض التجربة قصد الفوز بإحدى الجوائز المذكورة، القيام خلال مدة 5 أيام بعملية بسيطة تتمثل في شحن هواتفهم بمبلغ 3 دنانير فما فوق خلال الفترة بين 17 و 21 أوت.

سيتمّ سحب 41 فائزا سعيدا يوم 23 أوت، 40 منهم سيتحصلون على 1000 دينار نقدا لكلّ فرد كما سيتحصّل الفائز بالجائزة الكبرى على 10.000 دينار نقدا.

كلّما شحنت هاتفك أكثر، زادت حظوظك في الفوز. لا تفوّتوا هذه الفرصة لتكونوا ضمن الفائزين.

عند القيام بعملية الشحن باستخدام تطبيقة My Ooredoo، تزيد حظوظ فوز المشترك 10 مرّات.

إضافة لعمليات الشحن بمبلغ 3 دنانير أو أكثر، يمكن للحرفاء الراغبين في المشاركة في اللعبة تعمير القصاصة المخصصة لذلك و المتوفرة مجانا في كلّ مغازات Ooredoo.

سيتمّ الإعلان عن الفائزين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحتينا على الفيسبوك والانستغرام. كونوا معنا.





