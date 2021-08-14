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انس جابر تودع دورة مونتريال بخسارتها امام الامريكية جيسيكا بيغولا

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 08:45قراءة: 0 د, 48 ث
(وات) - فشلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 22 عالميا في بلوغ الدور نصف النهائي لدورة مونتريال الكندية بعد خسارتها امام الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 30 عالميا 1-2 (6-1 و6-7 وصفر-6) في المباراة التي اقيمت في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت لحساب الدور ربع النهائي.

وكانت انس جابر في طريقها نحو التاهل الى المربع الذهبي عندما كسبت المجموعة الاولى بسهولة 6-1 قبل ان تفتك ارسال منافستها في مناسبتين خلال المجموعة الثانية لكنها لم تتمكن من حسم المباراة لتجرها جيسيكا بيغولا الى خوض "تيبريك" عادت خلاله الكلمة الاخيرة للاعبة الامريكية 7-4. وانهارت انس جابر خلال المجموعة الثالثة التي خسرتها بنتيجة 6-صفر لتودع الدورة وتعجز مجدد عن هزم جيسيكا بيغولا بعد ان خسرت امامها سنة 2018 في دورة كيبيك بكندا ايضا.

وكانت انس جابر ازاحت في الدور ثمن النهائي الكندية بيانكا فانيسا اندريسكو المصنفة ثامنة عالميا وحاملة اللقب 2-1 وفي الدور الثاني الروسية داريا كازاتكينا المصنفة 27 عالميا 2-1 وفي الدور الاول الفرنسية كلارا بورال المصنفة 101 عالميا 2-صفر.


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