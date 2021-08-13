فيصل بن صالح: من المتوقع مشاركة قرابة ال 10 آلاف متطوع لإنجاح اليوم الثاني للتلقيح المكثف يوم الأحد القادم

وات - قدر مدير عام الصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح اليوم الجمعة أن يشارك قرابة ال 10 آلاف متطوع لإنجاح

اليوم الثاني من الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا يوم الاحد 15 أوت الجاري



وأضاف فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عددا من المتطوعين يمثلون منظمات وطنية ومجتمع مدني ومهنيي الصحة من القطاع الخاص والمتقاعدين من مهنيي الصحة لافتا الى أن عدد مهنيي الصحة العمومية والعسكرية والمهنيين المباشرين الذين سيحرصون على إنجاح هذا اليوم الوطني يتراوح عددهم بين 6 آلاف الى 7 آلاف



وأشار الى أنه سيتم خلال اليوم الثاني لحملة التلقيح المكثف ضد كورونا دعوة نحو مليون شخص ليتلقوا التلقيح في 400 مركز للتلقيح بمختلف جهات البلاد بالنسبة للفئة العمرية المعنية بين 18 - 39 سنة والمسجلة وجوبا بمنظومة ايفاكس الى حدود 10 أوت الجاري



يذكر أن هذا اليوم الوطني الثاني جاء بعد انطلاق الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف باذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 8 اوت الجاري وتم حينها تطعيم 008ر551 ألف شخص.



