من بين ضحاياه طفلة قاصر حول وجهتها بموس.. المصنف خطير" ولد البخاري" في قبضة الامن

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين أمس واثر نصب كمين محكم بجهة حي الزهور من الاطاحة بمجرم خطير معروف بكنية "ولد البخاري" محل مناشير تفتيش من أجل تحويل وجهة قاصر وسرقة من داخل محل مسكون .





بالتحري معه اعترف بتحويل وجهة طفلة قاصر بموس والاعتداء عليها جنسيا كما اعترف باقتحام منزل ونهبه .



وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.



