سهام بن سدرين: مبروك كورشيد كناطري وهو وقف حاجزاً أمام ملف فساد ب1500 مليار لصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي

قالت الجمعة 6 أوت، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إنها ستنشر ملف يثبت أن النائب والوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد وقف حاجزاً أمام ملف فساد ب1500 مليار لصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي.وأضافت سهام بن سدرين في حوار على إذاعة ifm " مبروك كورشيد كناطري وكان يشتغل لصالح الفاسدين في النظام السابق"، موضحة " كورشيد قلب الفساد والناس الكل تعرف كيفاش تلاعب بمكلفات الدولة لحماية الفاسدين".وتابعت سهام بن سدرين " مبروك كورشيد كانت خدمتو التكمبين مع رموز الفساد في النظام السابق".وتأتي تصريحات بن سدرين على خلفية اتهامات بالفساد وجهها لها النائب مبروك كورشيد.