   Om Kalthoum - ذكريات  

قرارات بالاقامة الجبرية في حق 13 شخصية

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 12:28قراءة: 0 د, 20 ث
كشف مصدر مطلع لباب نات اليوم الخميس 5 اوت2021 ان المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي كلف وحدة أمنية بوضع كل من المدير العام السابق للمصالح المختصة الأزهر اللونقو، قيد الاقامة الجبرية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد و11 قاضيا تعلقت بهم شبهات فساد مالي واداري .

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