المكّي: من لم يقنعه التاريخ على امتداده وبوقائعه الصلبة الصارخة فلن أستطيع إقناعه أنا العبد الضعيف

اعتبر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكّي في تدوينة نشرها على فيسبوك أن من لم يقنعه التاريخ على امتداده وبوقائعه الصلبة الصارخة فلن يستطيع إقناعه هو، دون الإشارة إلى الشخص المعني بهذه التدوينة.وكان مجلس شورى حركة النهضة عقد مساء اليوم الأربعاء 4 أوت 2021 دورة استثنائية لتدارس الوضع العام في البلاد وآخر المستجدات بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي.ووفق اذاعة موزاييك طلب أن عدد من أعضاء الشورى من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني الاستقالة وحمّلوه مسؤولية بعض الأخطاء الاتّصالية والسياسية.إلا أنه وحسب نفس المصدر رفض الهاروني الاستقالة معتبرا أنه لم يقم بما من شأنه أن يدفعه إلى اتخاذ قرار مماثل.ومعلوم أنّه في صورة رفض الاستقالة، فانه بإمكان أعضاء الشورى سحب الثقة منه عن طريق التصويت وبالأغلبية المطلقة.من لم يقنعه التاريخ على امتداده وبوقائعه الصلبة الصارخة فلن أستطيع إقناعه أنا العبد الضعيف المتواضع ولا كذلك غيري.