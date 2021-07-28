الشيخ تميم يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع الرئيس قيس سعيد .ووفق وكالة الأنباء القطرية جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس، حيث أعرب الأمير عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها.من جانبه أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لأمير قطر على موقفها الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس.كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.