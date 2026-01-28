بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي يتفوّق على أهلي طرابلس الليبي (107-91)
فاز النادي الإفريقي على أهلي طرابلس بنتيجة 107-91، اليوم الأربعاء، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية من بطولة دبي الدولية لكرة السلة.
ويُعدّ هذا الانتصار الثالث للنادي الإفريقي خلال الدور الأول، بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 96-54، وعلى زامبوانغا بنتيجة 96-77، مقابل هزيمة وحيدة أمام بيروت بعد التمديد 83-95 (الوقت الأصلي 80-80).
وبهذا المشوار، يضمن فريق باب الجديد مواصلة مغامرته في البطولة ببلوغ الدور ربع النهائي.
ويُعدّ هذا الانتصار الثالث للنادي الإفريقي خلال الدور الأول، بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 96-54، وعلى زامبوانغا بنتيجة 96-77، مقابل هزيمة وحيدة أمام بيروت بعد التمديد 83-95 (الوقت الأصلي 80-80).
وبهذا المشوار، يضمن فريق باب الجديد مواصلة مغامرته في البطولة ببلوغ الدور ربع النهائي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322735