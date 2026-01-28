Babnet   Latest update 20:29 Tunis

بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي يتفوّق على أهلي طرابلس الليبي (107-91)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a4f5d49bb15.23987402_fnojeilmphkqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 19:01 قراءة: 0 د, 19 ث
      
فاز النادي الإفريقي على أهلي طرابلس بنتيجة 107-91، اليوم الأربعاء، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية من بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

ويُعدّ هذا الانتصار الثالث للنادي الإفريقي خلال الدور الأول، بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 96-54، وعلى زامبوانغا بنتيجة 96-77، مقابل هزيمة وحيدة أمام بيروت بعد التمديد 83-95 (الوقت الأصلي 80-80).


وبهذا المشوار، يضمن فريق باب الجديد مواصلة مغامرته في البطولة ببلوغ الدور ربع النهائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322735

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
16°-12
17°-11
15°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>