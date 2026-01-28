أريانة: تقدّم بنسبة 60 بالمائة في أشغال تعبيد طرقات نحو 40 نهجا بالمنيهلة العليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a63a8a24378.63808102_elijpmhkgqnof.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّمت أشغال تعبيد الطرقات في نحو 40 نهجا بمنطقة المنيهلة العليا من ولاية أريانة، بنسبة 60 بالمائة، و من المنتظر أن تستكمل خلال شهر أفريل 2026.

وخلال جلسة حضيرة انعقدت اليوم الأربعاء، دعت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية المنيهلة، ريم المؤخر، المقاول المكلّف بالأشغال الى التثبت من ربط جميع المتساكنين بالشبكات العمومية قبل إنجاز الطبقة الإسمنتية، تجنبا لأي أشغال يمكن ان تطرأ إثر الانتهاء من أشغال التعبيد، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وتندرج هذه الأشغال ضمن القسط الثاني من المشروع الذي ينجز في إطار البرنامج الخصوصي لتعبيد الطرقات، باعتمادات تقدر بــ 1،6 مليون دينار، وهي أشغال متنوّعة حيث يتم إنجاز جزء منها باستخدام الخلطات الأسفلتية، بينما يتم تنفيذ أجزاء أخرى بالرصف الإسمنتي.