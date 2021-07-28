وزارة الدفاع تنفي إعطاء عسكريين تعليمات بمنع دخول الضيوف لمقر التلفزة الوطنية

منع ممثلي نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان من دخول مقر التلفزة التونسية

وليد الحجام: رئاسة الجمهورية لم تصدر أي قرار لمنع الضيوف من دخول مقر التلفزة الوطنية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الرائد محمد الزكري، أن وحدات الجيش الوطني التي تقوم بمساندة الوحدات الأمنية في تأمين مقر التلفزة الوطنية لم تعط أية تعليمات بمنع دخول الضيوف للمؤسسة.وأضاف الرائد محمد الزكري، في تدخله في التلفزة الوطنية أن رئيس مدير عام المؤسسة أكد أن عميد بالجيش أعطى تعليمات بمنع دخول الضيوف في حين أن الوحدات الموجودة في محيط التلفزة من رتب أخرى.وشدد على أن القوات العسكرية الموجودة في محيط التلفزة التونسية مهمتها مساندة الأمن في تأمين المنشات الحساسة وليس من مهامها منع الضيوف من الدخول.وكان تم منع كل من نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد من دخول مقر التلفزة الوطنية التونسية لحضور برنامج حواري حول "ما بعد 25 جويلية" بعدما تمت دعوتهما منذ يوم أمس.وأكد ممثل الرابطة بسام الطريفي في تصريح لاذاعة شمس اف أم أن ما حدث خطير وغريب وأنه تم اعلامهما بأن قرار المنع صادرعن الرئيس المدير العام للتلفزة.من جهتها أكدت أميرة محمد نائب رئيس نقابة الصحفيين أن الرئيس المدير العام أبلغها أنه تم منذ أمس اتخاذ قرار يقضي بعدم تنظيم التلفزة الوطنية التونسية لبرامج حوارية أو دعوة ضيوف.وفي اتصال بالرئيس المدير العام للتلفزة لسعد الداهش، قال أنه في مثل هذه الاحداث التي تشهدها تونس توجد دواعي أمنية للتلفزة كمنشأة عمومية وقد تم الاقتصار هذه الفترة على العاملين في المؤسسة. وأضاف أنه تم حاليا الحصول على إذن من مؤسسة رئاسة الجمهورية وتمت مراعاة خصوصية مرفق الاعلام العمومي ,و مؤسسة الرئاسة اتصلت بالجيش الوطني للسماح للضيوف بالدخول مؤكدا مواصلة تنظيم البرامج التلفزية.وأكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية، وليد الحجام أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي قرار لمنع الضيوف من دخول مقر التلفزة الوطنية.وقال الحجام في حوار مع التلفزة الوطنية اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 انه لا مجال للعودة عن الحريات وحرية الاعلام والتعبير والتفكير وحقوق الانسان وكل المكتسبات .واعتبر وليد الحجام الحوار ان رئاسة الجمهورية ليست لها نية لوضع اليد على الاعلام العمومي وما وقع اليوم في التلفزة الوطنية ليست لها اي علاقة به.وشدد الحجام على أن عمليات التشويش بين رئاسة الجمهورية والمؤسسات العمومية مكشوفة ومفضوحة وليس لها مستقبل.