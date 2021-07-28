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البحيري: سنواجه رئيس الجمهورية سلميا في إطار وطني ولن ندفع البلاد لمربع العنف

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 09:58قراءة: 0 د, 40 ث
قال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، صباح اليوم الأربعاء، إنهم "سيواجهون قرارات رئيس الجمهورية سلميا في إطار وطني دون دفع البلاد لمربع العنف".

وأقر في تصريح لاذاعة شمس آف آم ان مواقف عديد الكتل والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات ضد قرارت رئيس الجمهورية بتجميد البرلمان وسيطرة فرد على كل السلط.
هذا واشار البحيري إلى ان الفصل 80 لا ينص على التوجه نحو الإقالات .

وأكد أنه لا يوجد ديمقراطية، حيث يضع رئيس الجمهورية يده على القضاء.
وعلى ذلك، أفاد أنه لا يوجد لديهم مشكلة مع رئيس الجمهورية لكنه أخطأ في الإجراءات التي إتخذها لانها مخالفة للنظام الجمهوري وما حدث إنقلاب وتكريس لنظام الحكم الفردي والديكتاتورية.
وشدد البحيري أنهم من دعاة الحفاظ على مكاسب الدولة دون الدفع نحو مربع العنف وإلتزام النظام السلمي لإفشال الإنقلاب".




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