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سمير ديلو: نشعر باطمئنان بعد تصريحات قيس سعيد الأخيرة

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 11:11قراءة: 0 د, 55 ث
قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في مداخلة عبر أمواج إذاعة " ديوان اف ام" انه يشعر باطمئنان بخصوص تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة.
وقال ديلو "رئيس الجمهورية قدم ضمانات للشعب التونسي بخصوص رفض استعمال العنف ضد المواطنين".
وتابع سمير ديلو " رغم كل شيئ على الاعلام والمجتمع المدني ان يكون يقظا في مواجهة كل محاولات الردة الى الوراء".


وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أكد أمس "تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي" بالبلاد.
جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع سعيد، مساء يوم الاثنين في قصر قرطاج، بكل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، وكاتب عام الرابطة، بشير العبيدي، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي..

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229849

_anis  (Tunisia)  |Mardi 27 Juillet 2021 à 11h 03m |           
أرقد و اطمأن سي سمير
ربي الفوق و قيس سعيد لوطا

BenMoussa  ()  |Mardi 27 Juillet 2021 à 10h 50m |           
يا ديلو ... ما هي الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية للشعب التونسي في تصريحه الاخير ؟
يا ليت تشرحها للشعب التونسي وللجهات الخارجية كي تكف عن المطالبة بالرجوع للشرعية وتطبيق الستور وللنهضة لكي تتخلى عن مطالبة سعيد بالتخلي عن قراراته

Artiz  (United States)  |Mardi 27 Juillet 2021 à 10h 46m |           
ما اوطاك



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