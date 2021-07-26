   Abdelhalim - رسالة تحت الماء  

عياض بن عاشور : ما حدث هو إنقلاب على الدستور

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 08:32قراءة: 1 د, 14 ث
اكد الأستاذ في قالقانون الدستوري عياض بن عاشور ان ما حدث بالأمس وقرارت رئيس الجمهورية إنقلاب على الدستور باتم معنى الكلمة لعدم توفر الشروط الجوهرية والشكلية لتطبيق الفصل 80، حسب قوله.

وقال بن عاشور في تصريح لاذاعة شمس آف آم، صباح اليوم الإثنين، ان "الفصل 80 في الوضع الحالي لا معنى له بل يخالف تماما الدستور لغياب الشرطين الأساسين وهو خطر داهم يهدد البلاد او اللجوء لهذا الفصل بعد إستشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، مبينا أن الشرط الثاني يبقى التحقق منه شريطة التحقيق فيه".


هذا وعبر بن عاشور عن تفهمه لإحتفالات الشعب لان "الشعب فد" من السيايات المتبعة منذ الثورة، مستدركا القول ان "ما حدث لا يعرف عواقبه الشعب لان اللجوء للديكتاتورية قد يمهد لانتصاب الديكتاتورية".

بدعة مضحكة ان يتولى رئيس الجمهورية النيابة العمومية

واعتبر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور تولي رئيس الجمهورية للنيابة العمومية بدعة مضحكة، وفق تعبيره.

وقال بن عاشور إن "تجميع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدى شخص واحد هو تمهيد لإنتصاب الديكتاتورية".

وإعتبر أن "هذا المنعرج خطير في حياة الديمقراطية في تونس".


ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.








Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229763

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 08h 39m |           
العملية مدبرة وما صنعه وزير الصحة كان تندرج في خطة الانقلاب ...

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 08h 35m |           
الشعب يرفض الانقلاب ... ويرفض الاستعمار واولياءه في الداخل وفي الخارج ...
نرفض توريط الجيش التونسي في الصراعات السياسية ...

RESA67  ()  |Lundi 26 Juillet 2021 à 08h 02m |           
Acha3b yourid



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