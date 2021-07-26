عياض بن عاشور : ما حدث هو إنقلاب على الدستور

بدعة مضحكة ان يتولى رئيس الجمهورية النيابة العمومية

اكد الأستاذ في قالقانون الدستوري عياض بن عاشور ان ما حدث بالأمس وقرارت رئيس الجمهورية إنقلاب على الدستور باتم معنى الكلمة لعدم توفر الشروط الجوهرية والشكلية لتطبيق الفصل 80، حسب قوله.وقال بن عاشور في تصريح لاذاعة شمس آف آم، صباح اليوم الإثنين، ان "الفصل 80 في الوضع الحالي لا معنى له بل يخالف تماما الدستور لغياب الشرطين الأساسين وهو خطر داهم يهدد البلاد او اللجوء لهذا الفصل بعد إستشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، مبينا أن الشرط الثاني يبقى التحقق منه شريطة التحقيق فيه".هذا وعبر بن عاشور عن تفهمه لإحتفالات الشعب لان "الشعب فد" من السيايات المتبعة منذ الثورة، مستدركا القول ان "ما حدث لا يعرف عواقبه الشعب لان اللجوء للديكتاتورية قد يمهد لانتصاب الديكتاتورية".واعتبر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور تولي رئيس الجمهورية للنيابة العمومية بدعة مضحكة، وفق تعبيره.وقال بن عاشور إن "تجميع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدى شخص واحد هو تمهيد لإنتصاب الديكتاتورية".وإعتبر أن "هذا المنعرج خطير في حياة الديمقراطية في تونس".ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.