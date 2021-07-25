   Abdelhalim - يا مالك القلب  

عايدة عرب لأسامة الملولي.... ان كنت ناسي أفكرك.... لقد قلتها في ديسمبر الماضي الحفناوي سيصنع التاريخ

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 11:38قراءة: 0 د, 49 ث
علّقت الاعلامية عايدة عرب صباح اليوم على فوز ايوب الحفناوي بذهب ال400 متر سباحة حرّة , مذكرة بتدوينة كانت نشرتها في ديسمبر 2020 بمناسبة فوزه ببطولة فرنسا 800 متر سباحة حرة و شبهته بأسامة الملولي قائلة “أيوب الحفناوي على خطى اسامة الملولي”




تدوينة عايدة عرب التي شجعت فيها السباح ايوب الحفناوي أثارت اسامة الملولي” الذي علّق بصفة متعالية و مغرورة.... تعليق الملولي أغضب العديد من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم يكتفي الملولي بالتقليل من شأن انجاز ايوب الحفناوي بل قلل من شأن لاعب كرة السلة التونسي صالح الماجري و لاعبة التنس أنس جابر و يبدو ان الملولي إحتكر ألقاب البطولة و التميز عن باقي الرياضيين التونسيين الذين رفعوا راية تونس في العديد من المحافل الرياضية.

تعليق الملولي حمل اساءة كبيرة للرياضيين التونسيين و كشف عن غرور و تعجرف ليس لهما نظيرا من قبل رياضي و بطل سابق من المفترض أن يكون قدوة للرياضيين الشبان و ان يمنحهم كل الدعم.

تعليقRaf Mag في الدقيقة 21





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