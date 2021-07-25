عايدة عرب لأسامة الملولي.... ان كنت ناسي أفكرك.... لقد قلتها في ديسمبر الماضي الحفناوي سيصنع التاريخ

علّقت الاعلامية عايدة عرب صباح اليوم على فوز ايوب الحفناوي بذهب ال400 متر سباحة حرّة , مذكرة بتدوينة كانت نشرتها في ديسمبر 2020 بمناسبة فوزه ببطولة فرنسا 800 متر سباحة حرة و شبهته بأسامة الملولي قائلة “أيوب الحفناوي على خطى اسامة الملولي”تدوينة عايدة عرب التي شجعت فيها السباح ايوب الحفناوي أثارت اسامة الملولي” الذي علّق بصفة متعالية و مغرورة.... تعليق الملولي أغضب العديد من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم يكتفي الملولي بالتقليل من شأن انجاز ايوب الحفناوي بل قلل من شأن لاعب كرة السلة التونسي صالح الماجري و لاعبة التنس أنس جابر و يبدو ان الملولي إحتكر ألقاب البطولة و التميز عن باقي الرياضيين التونسيين الذين رفعوا راية تونس في العديد من المحافل الرياضية.تعليق الملولي حمل اساءة كبيرة للرياضيين التونسيين و كشف عن غرور و تعجرف ليس لهما نظيرا من قبل رياضي و بطل سابق من المفترض أن يكون قدوة للرياضيين الشبان و ان يمنحهم كل الدعم.