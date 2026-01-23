الجمعية التونسية للطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي تنظم مؤتمرها السنوي من 9 إلى 11 أفريل 2026

أعلنت الجمعية التونسية للطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي بالتعاون مع قسم الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل بالقيروان، عن تنظيم المؤتمر الوطني 28 للجمعية، وذلك من 9 إلى 11 أفريل 2026 بمدينة الحمّامات.ويعدّ هذا المؤتمر موعداً علمياً بارزاً يجمع نخبة من الأطباء والمهندسين والمهنيين في قطاع التأهيل الوظيفي، بهدف تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والعلاجية في خدمة المريض، تحت شعار يجمع بين الإنسانية والابتكار والمسؤولية.ويتضمن برنامج هذه الدورة محاور علمية طموحة تواكب التحديات العصرية، لعل أبرزها التكنولوجيا المطبقة في التأهيل العصبي، حيث سيتم استعراض سبل التعاون بين الخبرات الطبية والهندسية لتحسين استعادة الوظائف الحيوية للمرضى.كما سيخصص المؤتمر حيزاً هاماً لمناقشة مستجدات علاج "التشنج العضلي" واستخدامات السموم البوتولينية في مجالات غير تقليدية مثل الشلل الوجهي والتعرق المفرط.وفي إطار المقاربة التشاركية، يشهد المؤتمر تعاوناً مع الجمعية الطبية التونسية لأمراض الدوار لتدارس اضطرابات التوازن، بالإضافة إلى تخصيص جلسات معمقة حول أمراض الكتف والطب التكاملي الذي يشمل العلاج بالموسيقى والوخز بالإبر والتنويم المغناطيسي.ولم يغفل المنظمون عن الجوانب التشريعية والإنسانية، حيث سيتم طرح قضايا أخلاقيات الطب الفيزيائي والعمل في مناطق الأزمات عبر الوحدات المتنقلة.كما سيتم تدارس آفاق السياحة الطبية في تونس كقطاع واعد يعزز إشعاع الكفاءات الطبية الوطنية على المستوى الدولي.ويتضمن المؤتمر، إلى جانب المداخلات العلمية رفيعة المستوى، ورشات عمل تطبيقية ولقاءات يؤطرها خبراء من تونس ومن الخارج، بما يوفر منصة هامّة لتطوير الممارسات الطبية في مجال "التقويم وإعادة التأهيل" ويستجيب للواقع الصحي الراهن.رصد