Babnet   Latest update 20:37 Tunis

وزير الفلاحة وسفير ايران بتونس يؤكدان على تفعيل المشاريع المشتركة في القطاع الفلاحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6973cb203bc935.04563982_iepqohgmlfjnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 20:24 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد لقاء جمع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، مير مسعود حسينيان على دفع التّعاون الثّنائي وتفعيل البرامج والمشاريع المشتركة في القطاع الفلاحي، بما يحقّق الأهداف المأمولة ويعود بالنفع على البلدين.
 
وقد استقبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، صباح اليوم الجمعة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس،  وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

 
وكان اللّقاء مناسبة للتّأكيد على المستوى المتميّز الذّي بلغته علاقات التّعاون القائمة بين البلدين، وما يحدوهما من إرادة مشتركة لمزيد تطويرها وتعزيزها، خاصّة في مجالات التّبادل التّجاري المتّصلة بقطاع الفلاحة، بما من شأنه توطيد روابط الأخوّة والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات شعبي البلدين الشقيقين.
 

كما شدّد الجانبان على أهميّة فتح آفاق جديدة للتّعاون من خلال تكثيف المشاركات المتبادلة في المعارض والملتقيات المختصّة، وتبادل التّجارب والخبرات الفنيّة والعلميّة، خاصّة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وفق المصدر ذاته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322440

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
19°-9
13°-7
14°-8
16°-8
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>