وزير الفلاحة وسفير ايران بتونس يؤكدان على تفعيل المشاريع المشتركة في القطاع الفلاحي

أكد لقاء جمع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، مير مسعود حسينيان على دفع التّعاون الثّنائي وتفعيل البرامج والمشاريع المشتركة في القطاع الفلاحي، بما يحقّق الأهداف المأمولة ويعود بالنفع على البلدين.وقد استقبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، صباح اليوم الجمعة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وكان اللّقاء مناسبة للتّأكيد على المستوى المتميّز الذّي بلغته علاقات التّعاون القائمة بين البلدين، وما يحدوهما من إرادة مشتركة لمزيد تطويرها وتعزيزها، خاصّة في مجالات التّبادل التّجاري المتّصلة بقطاع الفلاحة، بما من شأنه توطيد روابط الأخوّة والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات شعبي البلدين الشقيقين.كما شدّد الجانبان على أهميّة فتح آفاق جديدة للتّعاون من خلال تكثيف المشاركات المتبادلة في المعارض والملتقيات المختصّة، وتبادل التّجارب والخبرات الفنيّة والعلميّة، خاصّة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وفق المصدر ذاته.