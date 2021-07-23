عبير موسي للغنوشي: حل الcam خلي نشوفوك شكون قال موش ميقالو يحكي معانا

أشرف الجمعة 23 جويلية، رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي على جلسة لمكتب المجلس عن بعد وذلك من أجل النظر في جملة من مشاريع القوانين التي سيتم عرضها عل الجلسات العامة.
وشككت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في صوت رئيس المجلس راشد الغنوشي وطالبته بفتح الكاميرا لمشاهدته، إذ أن مشاركة الغنوشي في الجلسة عن بعد تبث عبر الصوت فقط.
وقالت عبير موسي متوجهة لراشد الغنوشي " حل الcam خلي نشوفوك شكون قال موش ميقالو يحكي معانا".
كما طالب عبير موسي من راشد الغنوشي نشر التقرير الطبي لحالته الصحية.
يذكر أن 3 نواب عن الكتلة الديمقراطية، طالبوا اليوم الجمعة، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، سميرة شواشي ، بتقديم تقرير طبي حول الوضع الصحي لرئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي اثر تواتر أخبار حول وضعه الصحي.
وجاء في مراسلة وجهها للبرلمان النواب ،هيكل المكي و ليلى حداد و محسن عرفاوي (ينتمون لحركة الشعب) ان النواب طلبوا من الشواشي ان تقدم تقريرا طبيا "مفصلا" ومحررا من الاطباء المباشرين للحالة الصحية للغنوشي الذي اقام فترة في المستشفى العسكري بالعاصمة مشددين على عرض ذلك التقرير الطبي المفصل على نواب الشعب.
الفيديو: الدقيقة 5و30ث
وشككت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في صوت رئيس المجلس راشد الغنوشي وطالبته بفتح الكاميرا لمشاهدته، إذ أن مشاركة الغنوشي في الجلسة عن بعد تبث عبر الصوت فقط.
وقالت عبير موسي متوجهة لراشد الغنوشي " حل الcam خلي نشوفوك شكون قال موش ميقالو يحكي معانا".
كما طالب عبير موسي من راشد الغنوشي نشر التقرير الطبي لحالته الصحية.
يذكر أن 3 نواب عن الكتلة الديمقراطية، طالبوا اليوم الجمعة، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، سميرة شواشي ، بتقديم تقرير طبي حول الوضع الصحي لرئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي اثر تواتر أخبار حول وضعه الصحي.
وجاء في مراسلة وجهها للبرلمان النواب ،هيكل المكي و ليلى حداد و محسن عرفاوي (ينتمون لحركة الشعب) ان النواب طلبوا من الشواشي ان تقدم تقريرا طبيا "مفصلا" ومحررا من الاطباء المباشرين للحالة الصحية للغنوشي الذي اقام فترة في المستشفى العسكري بالعاصمة مشددين على عرض ذلك التقرير الطبي المفصل على نواب الشعب.
الفيديو: الدقيقة 5و30ث
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 229649