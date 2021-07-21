مديرالمستشفى الجهوي ببنقردان : لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب النقص في الاكسيجين خلافا لما يتم الترويج له.

شهد اليوم المستشفى الجهوي ببنقردان حالة احتقان وسط عدد من عائلات المرضى المقيمين بقسم الكوفيد وعدد من مكونات المجتمع المدني بسبب النقص الكبير في مادة الاكسيجين التي كادت تنقذ من خزان المستشفى على اعتبار صغر حجمه حيث لا تتجاوز سعته 3000 لتر.وطالب عدد من الأهالي المتواجدين بالمستشفى في حديثهم لاذاعة تطاوين, بضرورة إيجاد حل جذري من خلال تزويد المستشفى بخزان إضافي أكبر حجما كذلك تسهيل مجهودات المجتمع المدني لجلب وحدة لإنتاج الاكسيجين من الخارج.هذا وقال مدير المستشفى الطيب التمتام لاذاعة تطاوين أنه تم التدخل بالسرعة المطلوبة لتدارك الأمر في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه تم نقل أربعة مرضى إلى المستشفى الجامعي بمدنين ومريض خامس إلى المستشفى الجهوي بجرجيس قبل نفاذ كمية الأكسجين.هذا وأثنى التمتام على مجهودات المجتمع المدني الذي تدخل لتزويد المستشفى بمكثفات اكسجين، مشددا هى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب النقص في الاكسيجين خلافا لما يتم الترويج له.